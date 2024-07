Gastronomie in Moers Wie das „Mo Vino“ die Altstadt belebt

Moers · Mit der Weinbar „Mo Vino“ setzt Betreiberin Saskia Finke auf einen aktuellen Trend in der Gastroszene. Am Wochenende war Eröffnung. Was sich sonst noch in der Gastronomie in der Moerser Altstadt tut.

07.07.2024 , 16:30 Uhr

Saskia Finke (mit Weinflasche) mit ihrem Team bei der Eröffnung ihrer Weinbar. Foto: Norbert Prümen

Von Sabine Hannemann