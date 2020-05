Gastronomie in Moers : Extrablatt: Glaswände sorgen für Schutz

Vera Hanau und Mike Scheika von der Firma SKM und Gastronom Stipe Madzar im „Extrablatt“ am Altmarkt in Moers. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Das Lokal am Moerser Altmarkt bereitet sich auf die „Neueröffnung“ nach vier Wochen Corona-Pause vor. Geschäftsführer Stipe Madzar und sein Team feilen am Hygiene- und Sicherheitskonzept.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja König

Vier Wochen lang musste Geschäftsführer Stipe Madzar wegen der Corona-Pandemie die Türen des „Extrablatt“ am Moerser Altmarkt für die Gäste geschlossen halten. Am Montag darf er wieder öffnen, ob er diesen Termin realisieren kann, wusste der Gastronom am Donnerstag aber noch nicht. „Die Gesundheit der Gäste und Mitarbeiter ist unser höchstes Gut. Wir werden erst wieder öffnen, wenn wir diese gewährleisten können“, sagte er. Um entsprechend handeln zu können, warte man auf konkrete Angaben bezüglich der einzuhaltenden Maßnahmen.

Die Zeit während des Lockdowns habe er und sein Team genutzt, um das „Extrablatt“ auf Vordermann zu bringen. Wände und Fenster wurden gestrichen, Böden und Polster aufgearbeitet. Seine Mitarbeiter musste er alle in Kurzarbeit schicken, trotzdem haben alle engagiert mit angepackt. „Ich bin stolz und dankbar, dass ich so ein tolles Team habe. In den vier Wochen haben sie was Großartiges auf die Beine gestellt.“ Das Hygienekonzept stehe zu 90 Prozent. Das Personal wisse, wie es sich zu verhalten habe und sei entsprechend geschult. „Wir sehen die baldige Öffnung als eine Neueröffnung, da es nicht einfach so weiter gehen wird wie vor der Corona-Krise“, sagte Madzar.

INFO Corona-Regeln für Gastronomiebetriebe Restaurants, Cafés und Kneipen mit Sitzplätzen dürfen in NRW ab kommenden Montag wieder ihren Betrieb aufnehmen Voraussetzung dafür seien 1,5 Meter Abstand zwischen den einzelnen Tischen, sagte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Donnerstag. Öffnungszeiten: Es soll keine Einschränkungen bei den Öffnungszeiten geben.

Während der Schließung ist der Kontakt zu der Firma SKM Schwergewebekonfektion in Moers entstanden. Die mittelständische Firmengruppe mit rund 70 Mitarbeitern hat flexibel auf die Corona-Krise reagiert und kurzerhand den Geschäftsbereich erweitert. Mit SKM Care bietet das Unternehmen verschiedene neue Schutz-Produkte an, die in der Corona-Pandemie benötigt werden und für zusätzliche Sicherheit sorgen sollen. Es werden nun Masken, Spuckwände aus Acryl-Glas für Theken sowie Schutzwand-Aufsteller produziert. Geschäftsführer Mike Scheika erläuterte: „Unsere Geschäftsbereiche liegen in der Konfektion von PVC-beschichteten Geweben wie Schutztücher, Kunststofftaschen und Industrie-Abdeckungen, dem Digitaldruck und der Produktion von Transportkarren, Warenträger und Verkaufsdisplays sowie die Herstellung von Verbundwerkstoffen für Leichtbauanwendungen. Wegen der Corona-Krise brachen Aufträge weg, um die Arbeitsplatzsicherheit für unsere Mitarbeiter zu gewährleisten, haben wir den Geschäftsbereich ausgeweitet.“

Das Schutzwand-Aufstellersystem sei komplett flexibel, durchsichtig, biete Tröpfchenschutz und lasse trotzdem die Luft gut zirkulieren. Um den Kontakt zwischen den Menschen zu verringern und klare Bereiche abzugrenzen, könne es in Bildungseinrichtungen, Büros und im Einzelhandel benutzt werden – oder aber in Gastronomiebetrieben wie dem „Extrablatt“. Stipe Madzar hofft, dass er durch den Einsatz der Stellwände vermeiden kann, die Tischanzahl allzu sehr reduzieren zu müssen. „Ich wüsste erstmal gar nicht, wohin mit dem Mobliliar“, so der Gastronom. Dadurch dass die Stellwände flexibel und nach Bedarf aufstellbar sind, könne möglichst viel Raum genutzt werden und gleichzeitig Gäste und Personal geschützt werden, auch wenn der Abstand nicht genau 1,50 Meter betragen würde. „Unser Personal wird selbstverständlich zusätzlich Masken tragen“, erläutert Madzar.