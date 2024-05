Gastronomin aus Moers Erfolg mit Espressobar auf drei Rädern

Zusammen mit ihrem Partner Thomas Söntgen hat sie die Terminlage im Griff. Ihr „Caffe Classico“ entwickelte sich wunschgemäß, so dass sich irgendwann die Frage nach einem stationären Standort stellte. Als sich nach der Pandemie ihr Kalender wieder füllte, tauchte erneut diese Frage auf. Wie lassen sich Selbstständigkeit, Teilzeittätigkeit, Familie und nötige Auszeiten miteinander kombinieren? Eine zweite Ape kam nicht in Frage. „Wir waren schon länger auf der Suche nach einer Lightversion von Café an einem festen Standort“, sagt sie. Ein Kompromiss bot sich in der Musikschule Moers an. Die 40-Jährige entschied sich mit ihrem in der Gastronomie erfahrenen Partner Tom Söntgen für den Mittelweg. „Gesucht und gefunden“, so Vollmer rückblickend.