Fußball-EM in Moers Beim Public Viewing im Solimare geht noch was

Zumindest am letzteren Umstand lässt sich etwas ändern. Also: Im Solimare können bis zu 2500 Menschen gleichzeitig die EM-Spiele auf einer 15 Quadratmeter großen, hochauflösenden LED-Wand in gestochen scharfer Qualität verfolgen. Die Wand sei eigens angemietet worden, so Hormes, und so optimiert, dass auch bei Sonneneinstrahlung (so sie denn endlich käme!) Alles gut zu erkennen sei. Zum Public-Viewing-Vergnügen im Solimare gehören zudem Stände mit Getränken und Speisen wie Currywurst, Pommes und Co. Sitzgelegenheiten sind ebenfalls vorhanden, wenn auch nicht für 2500 Menschen. Wer wolle, könne gerne einen Klappstuhl, ein Sitzkissen oder eine Decke von zu Hause mitbringen.