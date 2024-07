Fußball-EM in Moers Ärger um Public Viewing am Wirtshaus – so geht es jetzt weiter

Eine angemessen große Leinwand, ein Bierwagen und eine erfolgreiche deutsche Fußball-Nationalmannschaft: Viel mehr braucht es dieser Tage nicht, um die Menschen im EM-Gastgeberland glücklich zu machen. Um so größer war am Freitag die Enttäuschung, als das Grafschafter Wirtshaus am Kastellplatz via Facebook die Absage des geplanten „Public Viewing“-Events zum Achtelfinale am Samstag verkündete.