Für Moers-Schwafheim : CDU beantragt Waldlehrpfad

Moers Es geht um einen „Wald für alle Sinne“ – mit Informations- und Bewegungselementen. Jetzt berät der zuständige Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Umwelt über die Idee.

Die Moerser CDU-Ratsfraktion wünscht sich einen „Wald für alle Sinne“ in Schwafheim. Für so einen Wald habe sich die Fraktion im Rat eingesetzt und einen Waldlehrpfad mit Informations- und Bewegungselementen beantragt, teilen die Christdemokraten in einer Pressemitteilung mit. Nun berät der zuständige Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Umwelt über die Idee.

Einen solchen Erlebnispfad gibt es bereits in der Nachbarschaft – in Alpen-Bönninghardt. Dort lässt sich neben dem „Waldklassenzimmer“ etwa erleben, wie der Specht im Baum haust, wie sich das Alter eines Baumes ermitteln lässt oder wie wichtig das Ökosystem Wald für die Natur ist. Der Impuls für das Projekt in Schwafheim sei vom CDU-Ortsverband Moers in die städtische Fraktion getragen worden, teilt die CDU mit.