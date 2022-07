Für mobilitätseingeschränkte Menschen : Neuer mobiler Bürgerservice Moerser Heimen

Sarah Atrache und Julia Engeln (v.l.) von der Stadt Moers freuen sich auf den Start des mobilen Bürgerservice in Alten- und Pflegeeinrichtungen. Foto: Stadt Moers

Moers Welche vier Pflegeeinrichtungen sich beteiligen und wie ab sofort Termine für verschiedene Dienstleistungen vereinbart werden können.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mobilitätseingeschränkte Menschen erhalten nun Unterstützung bei bestimmten Rathausangelegenheiten. Der neue mobile Bürgerservice der Stadt Moers bietet für Bewohnerinnen und Bewohner von bisher vier Moerser Alten- und Pflegeeinrichtungen verschiedene Dienstleistungen vor Ort an: Awo-Seniorenzentrum Willy-Brandt-Haus (Elisabeth-Selbert-Straße 30), Awo-Seniorenzentrum Johannes-Rau-Haus (Essenberger Straße 6h), Awo-Seniorenzentrum Schwafheim (Waldstraße 148) und Rudolf-Schloer-Stift (Kranichstraße 1). „Wir hoffen, dass weitere Einrichtungen mitmachen, damit die dortigen Bewohnerinnen und Bewohner ebenfalls die neue Möglichkeit nutzen können“, sagt Melanie Rams von der Stadt Moers. So könnte der Service für alle Stadtteile ausgebaut werden. Der ursprüngliche mobile Bürgerservice hatte seinen Zweck nicht erfüllt, weil die Bürgerinnen und Bürger die Termine nicht in ihrem Stadtteil in Anspruch genommen, sondern nur die nächsten freien Termine gebucht haben.

Mit einem Antrag können Termine nun für verschiedene Dienstleistungen vereinbart werden: Annahme und Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung von Personalausweisen, Anträge auf Befreiung von der Ausweispflicht, Aushändigung des neuen Personalausweises, Ausstellung von Meldebescheinigung oder Lebensbescheinigungen, An- und Ummeldungen sowie Entgegennahme von Schwerbehindertenanträgen ohne fachliche Beratung zur Weiterleitung an den Kreis Wesel. Das Formular ist auf der Internetseite der Stadt Moers www.moers.de (Bereich ‚Rathaus und Politik‘, ‚Bürgerservice‘ und ‚Mobiler Bürgerservice in Alten- und Pflegeheimen‘) und in den teilnehmenden Einrichtungen erhältlich.