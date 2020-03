Für Desinfektionsmittel : Kunde spendet 500 Euro an Apotheke in Moers

Kunde spendet 500 Euro an Apotheke in Moers

Moers „So etwas erlebt man auch nicht jeden Tag“, schreiben die überwältigten Apotheker.

Ein ganz besonderer Post der Adler-Apotheke im sozialen Netzwerk Facebook hat am vergangenen Wochenende für Gesprächsstoff im positiven Sinn gesorgt: „So etwas erlebt man auch nicht jeden Tag“, schreiben die überwältigten Apotheker. „Ein Kunde übergibt uns bei seinem Einkauf 500 Euro mit der Bitte, für diese Summe Desinfektionsmittel herzustellen und an uns bekannte bedürftige Kunden und Patienten abzugeben, denen es nicht so gut geht und die in der derzeitigen Situation sonst „unversorgt“ bleiben! Das ganze Team der Adler Apotheke Moers war sprachlos und bedankt sich ganz herzlich bei Herrn E. für seine Großzügigkeit. Auf eigenen Wunsch möchte er jedoch gerne anonym bleiben. Wir versprechen, dass wir die dafür hergestellten Mengen ab Wochenbeginn an diejenigen weitergeben werden, von denen wir wissen, dass diese Unterstützung ihren Alltag etwas leichter macht! Danke für diese uneingennützige Geste und gezeigte Solidarität!!!“