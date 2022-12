Fünderbündnis in Moers Von Beginn an ein Wagnis

Ein strategisches Bündnis aus Fünfen: zwei Großen und drei Kleinen, Politikneulingen und alten Hasen – das kann gutgehen, tut es oft aber nicht. Die Gefahr, dass sich Partner auseinanderleben, dass sich die einen nicht gehört und die anderen übersehen fühlen, dass man sich gegenseitig blockiert und am Ende das gemeinsame Ziel aus den Augen verliert, wächst mit der Größe des Zusammenschlusses. Wer in einer solchen Situation nicht kommuniziert, findet nicht mehr zusammen. Das ist in der Politik nicht anders als im Leben.