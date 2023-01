Frischemarkt an der Homberger Straße in Moers Waren aus aller Welt – für Menschen aus aller Welt

Im Dezember feierte der Moerser City-Frischemarkt an der Homberger Straße 70a bereits das zweijährige Bestehen. Das Angebot ist üppig, bietet Gemüse, frische Kräuter und Obst, eine Fleischtheke mit Bedienung und internationale Feinkostartikel. Wurstwaren, Käse- und Milchprodukte befinden sich in der Kühltheke, frisches Brot in einem weiteren Regal.