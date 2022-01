Friedhöfe in Moers : Lohmannsheide bekommt Aufbahrungsraum

Ein Mustergrabstein mit einer stilisierten Hand und einer Pfote ist am 02.06.2015 in Braubach-Dachsenhausen (Rheinland-Pfalz) auf dem ersten Friedhof, auf dem Mensch und Tier gemeinsam bestattet werden können, zu sehen. In der letzten Ruhe können Tierbesitzer mit ihren vierbeinigen Begleitern künftig vereint sein. Zwei spezielle Friedhöfe eröffnen in Braubach bei Koblenz und in Essen. Erstmals ist damit in Deutschland die Beisetzung von Mensch und Tier in gemeinsamen Urnengräbern möglich. Foto: Thomas Frey/dpa (zu dpa lrs: «Gemeinsame Urnengräber für Mensch und Tier erstmals möglich» vom 07.06.2015) Foto: dpa/Pictur Alliance