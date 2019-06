Diskussion in Moers : Friedhelm Funkel: „Menschlichkeit darf nicht verloren gehen“

Moers „Fußball trifft Eishockey“ hieß es beim ersten „CE10-Talk“. Christian Ehrhoff sprach mit dem Trainer von Fortuna Düsseldorf über verschiedene Themen.

Beide haben Geschichte geschrieben. Neunmal ist Friedhelm Funkel in die Fußballbundesliga aufgestiegen, zweimal als Spieler und sieben Mal als Trainer, so oft wie kein anderer. Der gebürtige Moerser Christian Ehrhoff hat im Eishockey die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen geholt, siegte mit den Krefelder Pinguinen 2003 in der Eishockey-Bundesliga, um anschließend in die NHL zu den San José Sharks nach Kalifornien zu wechseln. Am Mittwochabend trafen die beiden Sportler beim ersten „CE10-Talk“ zusammen. „Fußball trifft Eishockey“ war das Thema des Gesprächs in der Halle des Fitnesscenters von Ehrhoff an der Bismarckstraße.