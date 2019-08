Friedensmahnmal in Moers-Asberg : Wer kennt Namen von Gefallenen?

Moers Aus dem Kriegerdenkmal Asberg wird ein Friedensmahnmal. Die Tafeln mit den Namen der Gefallenen sind teils unleserlich.

Im Sommer 2017 wurde das Kriegerdenkmal in der Römerstraße in Asberg renoviert. In Kürze soll nun die Neugestaltung des Grüngeländes beginnen. „Das Kriegerdenkmal soll dann zu einem Friedensmahnmal werden“, erklärt Pfarrerin Martje Mechels vom Gemeindedienst für Mission und Ökumene Niederrhein und Sprecherin der Projektgruppe „Friedensmahnmal Asberg“. „Wir wollen sechs Tafeln mit Fotos und Lebensgeschichten von Personen, die Krieg und/oder Flucht erlebt haben, aufstellen.“ Außerdem sollen auf einem „Landeplatz für Friedenstauben“ vierzehn Mosaike, die Kinder aus dem Stadtteil erstellt haben, verlegt werden. „Zwei Bänke bieten die Möglichkeit zum still werden, nachdenken, beten, sich erinnern. Oder auch zur Begegnung.“ Eine weitere Informationstafel beschreibt die Geschichte des Denkmals.