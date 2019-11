Volkstrauertag : Gedenken am Asberger Friedensmahnmal

Moers Eine mehrjährige Arbeit ist abgeschlossen: Aus dem Krieger-Ehrenmal ist ein Ort geworden, der für Frieden, Demokratie und Menschlichkeit steht. Am Am Volkstrauertag wurde die kleine Parkanlage offiziell eröffnet.

Es soll ein Ort des Friedens sein. „Ein Ort, an dem Menschen zusammen kommen. Ein Ort, der dazu einlädt, Ruhe zu finden. Ein Ort, um sich zu erinnern, zu beten und Frieden zu finden“. So ist es am Eingang des neu gestalteten Friedensmahnmals an der Römerstraße in Asberg zu lesen. Am Volkstrauertag kamen besonders viele Menschen an diesen Ort. Denn neben dem Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewalt in aller Welt, zu dem die Asberger Vereine und Kirchengemeinden die Bürger alljährlich einladen, wurde das Mahnmal offiziell eingeweiht.