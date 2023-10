Friedensgebet in Moers „Wir müssen das ,Nie wieder!‘ mit Leben erfüllen“

Moers · In der Stadtkirche beteten am Freitag evangelische und katholische Christen für Frieden und Versöhnung in Israel und Palästina. Superintendent Wolfram Syben rief die Menschen in Deutschland auf, nicht zu resignieren. Was sie stattdessen tun sollten.

27.10.2023, 17:48 Uhr

In stiller Trauer wurden während der Andacht in der Stadtkirche Kerzen entzündet. Foto: Josef Pogorzalek

Es war eine bewegende Stunde in der evangelischen Stadtkirche. Evangelische und katholische Christen beteten am Freitagnachmittag, kurz vor Beginn des Schabbats, für den Frieden und Versöhnung im Nahen Osten und wandten sich gegen den Terror der Hamas. Psalmen und Fürbitten wurden vorgetragen, Lieder wurden gesungen, Musik erklang. In stiller Trauer wurden Kerzen entzündet.