Klimaschutz-Demo : Fridays for Future in Moers: „Bitte geht wählen!“

Fridays for Future in Moers: „Bitte geht wählen!“

Moers Mit einer Kundgebung und einem Zug durch die Innenstadt hat Fridays for Future in Moers für einen effektiven Klimaschutz demonstriert. Der Koalitionsvertrag der nächsten Bundesregierung müsse das 1,5-Grad-Klimaschutzziel enthalten, hieß es.

Zwei Tage vor der Bundestagswahl hat die Bewegung Fridays for Future (FFF) am Freitag an die Parteien appelliert, das 1,5-Grad-Klimaschutzziel einzuhalten. Keine Partei habe bisher ein konkretes Programm dazu vorgelegt, hieß es bei einer Kundgebung am Königlichen Hof in Moers. Ein Koalitionsvertrag der nächsten Bundesregierung müsse deshalb über die Wahlprogramme hinausgehen und sich dem Klimaschutzziel verpflichten. Die versammelten Menschen „über 18“, forderte Janette Schwann von der Moerser FFF-Gruppe auf: „Bitte geht wählen. Diese Wahl wird die Zukunft verändern – oder eben nicht.“