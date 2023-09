Stechapfel im Freizeitpark Moers Vorsicht, Finger weg von dieser Pflanze!

Geht es um den Stechapfel, sind Claudia Kaths Sinne geschärft. „Im letzten Jahr hatte ich ihn im Garten“, sagt die Moerserin. Mit ihren großen kelchartigen Blüten sahen die Pflanzen sogar schön aus, und ihre stacheligen, rundlichen Früchte waren interessant. Claudia Kath informierte sich und erfuhr: Was da in ihrem Garten wuchs, war eine Giftpflanze. Man sollte sie nicht anfassen, und schon gar nicht in den Mund nehmen. „Ich habe sie ausgegraben und vernichtet.“