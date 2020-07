Freizeitpark Moers : Tiere sollen zurück in den Streichelzoo

Tiere sollen zurück in den Streichelzoo

Moers Um den Streichelzoo im Moerser Freizeitpark hatte es im Zusammenhang mit den ausgeliehenen Tieren zur Landesgartenschau Streit gegeben. Die Tiere sollen zurückkehren, berichten Vertreter des Fördervereins.

(RP) Tierfreunde dürfen hoffen: Es besteht die Chance, dass der Streichelzoo im Moerser Freizeitpark nach der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort wieder belebt wird. Die Tiere sollen zurückkehren – so berichten es die Vertreter des Fördervereins.

Noch am Dienstag hatte es auf dem leeren Areal ein Treffen mit Vereinsmitgliedern und Vertretern der Stadtverwaltung gegeben, bei dem über die Zukunft des Streichelzoos beraten wurde. Der Vorstand des neu gegründeten Fördervereins berichtet von einem regen Austausch mit Thorsten Kamp, Stefan Oppermann und Verena Scheuvens von der Stadtverwaltung. Die Mitglieder der Verwaltung erläuterten die Bestrebungen, zwei verschiedene Konzepte für die Zukunft für das Areal zu entwickeln – eines mit und eines ohne Tiere.

Straßenschaden in Kamp-Lintfort

Straßenschaden in Kamp-Lintfort : Wasserrohrbruch: Friedrichstraße wird gesperrt

Musik in Kamp-Lintfort

Musik in Kamp-Lintfort : Kamp-Lintforts Kultursommer findet statt

Die Politik soll über das Fortbestehen des Streichelzoos entscheiden – wohl aber erst nach den Kommunalwahlen im September. Die Tiere sollen jedoch in den Zoo zurückkehren.

Den genauen Termin will die Verwaltung nun mit dem Kalisto, dem privatwirtschaftlichen Kleintierpark auf der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort, festlegen. Der Verein hofft, dass spätestens in den Herbstferien Moerser Familien wieder Tiere im Streichelzoo besuchen können.