Freizeitangebot in Moers Warum die FDP eine längere Eishallen-Saison fordert

„Eine Energiemangel-Lage hat es nicht gegeben. Eine auskömmliche Versorgung mit Gas ist sichergestellt. Jetzt ist es Zeit, unsere stark frequentierte und bei den Menschen beliebte Eishalle wieder regulär für mindestens sechs Monate zu öffnen”, argumentiert der Moerser FDP-Chef, Dietmar Meier. Zudem habe der Grafschafter Schlittschuh Club auch in dieser Saison mit starken Einschränkungen im Spiel- und Trainingsbetrieb umgehen müssen und habe trotz dieses Wettbewerbsnachteils in diesem Jahr sogar das Endspiel der Play-Offs erreicht. Nun müsse man dem Verein den Rücken stärken und ein deutliches Zeichen für den Eissport in Moers setzen, so Meier.