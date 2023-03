Freiwillige Selbstverpflichtung Gastronomen in Moers wollen Einsatz von Heizstrahlern verringern

Die Stadt Moers startet gemeinsam mit den ansässigen Gastronomen eine Kampagne, um den Einsatz von Heizstrahlern zu verringern. Unter dem Motto „Wir machen‘s lieber ohne“ weisen die Betriebe mit Plakaten auf die freiwillige Selbstverpflichtung hin und bieten Gästen zunächst warme Decken an, wenn im Innenraum kein Platz mehr sein sollte. Hintergund: Im Zuge der allgemeinen Energiekrise hatte die Stadt ein striktes Heizpilz-Verbot als Sparbeitrag erlassen. Einige Wirte übten daran Kritik. In einem Gespräch mit Bürgermeister Christoph Fleischhauer im Rathaus machten sie deutlich, dass es den Gastronomiebetrieben schadet, wenn Gäste das Café oder Restaurant verlassen, weil sie im Winter draußen nicht ohne Wärmequelle sitzen wollen. Oder anders ausgedrückt: Ein Restaurant, dass auf das Heizen der Terrasse verzichtet, riskiert, Kunden an die Konkurrenz von nebenan zu verlieren.