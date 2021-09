Freiwillige Feuerwehr Moers : Löschzug Repelen unterstützt Flutopfer

Die ehrenamtlichen Kräfte des Löschzugs Repelen sind am Donnerstag nach Dernau an der Ahr gestartet. Foto: Stadt Moers

Moers Die Moerser Feuerwehrleute am Donnerstag nach Dernau an der Ahr aufgebrochen, um dort bei der Beseitigung der Schäden der Flutkatastrophe zu helfen.

Die Mitglieder des Löschzugs Repelen der Freiweilligen Feuerwehr Moers unterstützen seit Donnerstag die verbliebenen Hilfskräfte in Dernau an der Ahr bei der Beseitigung der Schäden der Flutkatastrophe. „Die Idee ist aus der Mannschaft heraus entstanden. Allerdings mussten wir erst einmal abwarten, da Helfer oft auch eine Belastung darstellen können. Meist gibt es keine Unterkunft, Verpflegung oder sanitäre Anlagen“, erläutert der stellvertretende Löschzugführer Hans-Jürgen Hoffmann.

Seine Erfahrungen in der Katastrophenhilfe hat der Feuerwehrmann bei der ehrenamtlichen Hilfsorganisation ISAR Germany gesammelt, die auf der ganzen Welt im Einsatz ist. Hoffmann kannte Dernau bereits und wusste, dass die Schäden dort sehr groß sind. Die Feuerwehrgebäude in der Gemeinde existieren wegen des Hochwassers nicht mehr. Auch das Gemeindeverwaltung ist komplett zusammengebrochen und ist nun in einem Weinlokal untergebracht. „Als ich dem Leiter der Feuerwehr Christoph Rudolph davon berichtet habe, hat er sofort seine Unterstützung zugesichert.“