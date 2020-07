Kommunalwahl 2020 : Freie Bürgerliste fordert zu Wahlplakat-Verzicht auf

Moers Die Parteien und Kandidaten sollten überlegen, ob wirklich alle gedruckten Plakate aufgehängt werden müssen, fordert die FBM. Der politische beschluss, die Plaktierung einzuschränken, werde missachtet. Auch der unabhängige Bürgermeisterkandidat Torsten Gerlach kritisiert, dass Vereinbarungen nicht eingehalten würden.

Die Diskussion um eine Eindämmung der erwarteten Flut von Wahlplakaten in Moers hält an. Am Mittwoch hat die Freie Bürgerliste Moers (FBM) alle „politischen Mitbewerber“ aufgefordert, die Zahl der Plakate vor der Kommunalwahl von sich aus zu beschränken. Es komme „die Vermutung auf, dass der 2018 geäußerte Beschluss, dem Plakatwildwuchs Einhalt zu gebieten, nicht von allen politischen Akteuren ernsthaft betrieben wird und die Bürgerwünsche missachtet werden“, teilte Christian Voigt von der FBM mit. Auch aus Gründen der Fairness sollte überlegt werden, „ob wirklich die bestellten Anzahlen von Plakaten aufgehängt werden müssen, um damit allen Parteien und Vereinigungen gleiche Chancen einzuräumen. Als Demokraten sollten wir alle nicht nach dem Recht der Ersten/des Stärkeren und der Macht des (Partei-)Vermögens handeln.“