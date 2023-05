Solimare und Bettenkamper Meer Was Sie zur Freibadsaison in Moesr wissen müssen

Das Solimare liegt an Filder Straße 140 – in unmittelbarer Nachbarschaft zur Eis- und zur Eventhalle. Parkplätze sind auf dem großen Platz vpr dem Bad vorhanden. Das Bettenkamper Meer liegt an der Krefelder Straße 190, direkt neben dem Hotel Van der Valk. Es gibt Park- und Fahrradabstellplätze und auch Ladestationen für Elektro-Räder. Am Eingang vorbei bis zum Wendehammer geht es links zur Strandbar 1924.