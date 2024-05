Bettenkamper Meer und Solimare So beginnt die Freibadesaison in Moers

Der Besuch des Bettenkamper Meeres kostet 3,20 Euro und des Solimares 5,50 Euro. Kinder zahlen in beiden Freibädern 3,20 Euro. Kurzentschlossene können sich ihr Ticket auch in der kommenden Saison an einem Kassenautomaten mit einer EC-Karte direkt am Bad ziehen. Grundsätzlich empfiehlt Benjamin Beckerle aber, sich im Vorfeld im Online-Shop der Enni-Homepage ein Ticket zu sichern. „Nur so ist der Einlass auch in Spitzenzeiten garantiert“, sagte er. Erneut gibt es auch eine Geldwertkarte, mit der Stammgäste auch Rabatte erhalten.