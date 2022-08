Freibad in Moers : Warum das Solimare zur Freilaufwiese für Hunde wird

Freibad in Moers

Moers Die Enni stellt Hundebesitzern die rund 18.000 Quadratmeter großen Freiflächen des Solimare als Auslaufgelände zur Verfügung. Was die Nutzung kostet und ab wann sie möglich ist.

Die Enni Sport & Bäder blickt auf eine erfolgreiche Freibadsaison zurück: Das Solimare besuchten rund 32.000, das Naturfreibad Bettenkamper Meer zählte 21.000 Besucher – weitaus mehr als im vorangegangenen Corona-Sommer. „Die richtig großen Besuchermassen konnten wir aber nur an den sehr heißen Tagen mit Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke verzeichnen“, sagt Enni-Bereichsleiter Benjamin Beckerle.

Am Sonntag, 4. September, öffnen die Moerser Freibäder zum letzten Mal in dieser Saison. Das ‚Eisbärenschwimmen‘ im Bettenkamper Meer, das traditionsreiche letzte Ins-Wasser-Steigen, findet in diesem Jahr laut Prognose bei sommerlich warmem Wetter statt. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Für jeden Besucher hält Enni außerdem eine kleine Überraschung bereit – solange der Vorrat reicht. Der Freundeskreis Bettenkamper Meer lädt dann gemeinsam mit der DLRG Moers alle Schwimmer auf eine heiße Tasse Kaffee oder Tee ein und sorgt zusätzlich für eine musikalische Untermalung. „Zwischen 11 und 13 Uhr wird dabei der bekannte Musiker Joe Kiki auftreten“, sagt Beckerle.