Frauen-Chor aus Moers „Witches of Pitches“ werden 30 – und das wird gefeiert

„Girls just wanna have fun“ – „Mädchen wollen nur Spaß“: Seit 30 Jahren ist der 1983 bekannt gewordene Song der amerikanischen Sängerin Cyndi Lauper die Devise des Moerser Frauenchors „Witches of Pitches“. Und so soll es auch bleiben. Am 20. und 21. April feiern die „Hexen der Töne“, wie sie sich nach einer alten Tonpfeife namens „Pitch Pipe“ nennen, unter diesem Songtitel ihr Jubiläum im Rheinkamper Kulturzentrum gleich mit zwei großen Konzerten.