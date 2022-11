Frank Goosen und Jochen Malmsheimer in Moers : Zwei Tresenleser auf Kabaretttour

Seit zwei Jahren sind die Kaberettisten Goosen und Malmsheimer nun wieder gemeinsam als „Tresenleser“ auf Bühnentour. Foto: Daniel Sadrowski

Moers Das beliebte Kabarettduo Frank Goosen und Jochen Malmsheimer gastierte mit seinem Programm in der Enni-Eventhalle. Der Abend war, als hätte es ihre 20-jährige gemeinsame Bühnenabstinenz nie gegeben.

Frank Goosen und Jochen Malmsheimer bildeten von 1992 bis 2000 das bekannte Kabarett-Duo „Tresenlesen“. Danach machten die beiden getrennt Karriere, Goosen als Buchautor uriger Ruhrgebietsgeschichten und Malmsheimer als vorlauter Hausmeister in der ZDF-Satire-Sendung „Neues aus der Anstalt“. Seit zwei Jahren sind sie nun wieder gemeinsam als „Tresenleser“ auf Bühnentour, dabei kamen sie am Samstagabend auch in die schon eine Stunde vor dem offiziellen Veranstaltungsbeginn um 20 Uhr nahezu vollbesetzte Enni-Eventhalle nach Moers.

Ja, da waren die beiden wieder mit ihren hitzigen Schilderungen von den kleinen, aber gemeinen Unbillen des Alltags, ihren gewohnt derben Wortspielen und dem für sie typischen und ansteckenden Ruhrgebietshumor. Es war, als hätte es ihre 20-jährige gemeinsame Bühnenabstinenz nie gegeben. Dazu schilderten sie gleich zu Beginn einige besonders witzige Erlebnisse aus den Anfängen ihres damaligen „Tresenlesen“-Lebens, als sie noch mit Jochen Malmsheimers altem „Corolla“ durch die Provinz getingelt waren und sich dabei zum Schrecken beider des Öfteren ein erbärmliches Hotelzimmer teilen mussten.

Auch die Auftritte selber seien nicht weniger frustrierend gewesen, erinnerten sie sich. So habe man zum Beispiel in einem Berliner Hinterhof-Theater namens „Ratibor“ vier Wochen lang Abend für Abend vor lediglich drei Besuchern gestanden. Später war man dann statt mit Malmsheimers desolatem „Corolla“ mit der Bahn zu den Auftritten gefahren, berichtete Frank Goosen weiter, wobei er für die dabei damals am Ticketschalter gemachten Erlebnisse seinen nahezu gesamten englischen Sprachschatz strapazierte. Noch wortgewaltiger, diesmal auf Deutsch mit zahlreichen schwedischen Vokabeln durchsetzt schilderte Jochen Malmsheimer anschließend seine Erfahrungen mit dem Aufbau eines Kleiderschranks aus der ersten Zeit seiner bürgerlichen Etablierungsphase.

Das Ganze ging natürlich schief, lieferte ihm dafür aber zur Freude des Publikums die Möglichkeit für ein wahres Feuerwerk von drastischen Schilderungen und bösen, bildlichen Vergleichen. Zum Schluss, so bekannte er, habe er nach einem letzten, verzweifelten Versuch, alle Schrankteile an die Wand zu dübeln, vor dem schwedischen Möbelbauer kapituliert und später sogar die Zimmer seiner Kindern mit bunten Bällchen gefüllt. In der zweiten Hälfte des Abends ging es dann zunächst mit witzigen Wortspielen weiter, doch die beiden waren ja nicht umsonst im Ruhrgebiet geboren, und ließen es sich daher nicht nehmen, ihr Publikum mit ein paar wunderbar ironischen Beiträgen aus ihrer Heimat der ärmellosen Kittelschürzen, Goldkantengardinen und natürlich des Fußballs zu beglücken.