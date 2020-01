Neue „Freie Bürgerliste Moers“ : Fraktionsbruch spaltet die Moerser FDP

Moers Für den in dieser Woche frisch gekürten SPD-Bürgermeisterkandidaten Ibrahim Yetim ist die Entscheidung der Grünen eine schlechte Nachricht. Diana Finkele, die als parteilose Kandidatin antreten soll, dürfte den 54-Jährigen Stimmen kosten.

Die Entscheidung soll am Montag spontan gefallen sein, die Nachricht am Mittwoch kam für die Liberalen überraschend: Seit dem 8. Januar sind Otto Laakmann und Paul Süßer keine Mitglieder der Moerser FDP-Fraktion mehr. Weder ihre Mandate, noch die Parteimitgliedschaft haben die Ratsherren niedergelegt. Mindestens bis zum Ende der laufenden Wahlperiode wollen sie in einer neuen Fraktion – der Freien Bürgerliste Moers – die Politik in der Grafenstadt mitgestalten. Süßer soll den Zusammenschluss als Vorsitzender leiten. Neben Otto Laakmann ziehen auch der stellvertretende Ortsverbandschef Rudolf Ehrhardt und Heinz Dams mit. Dino Mass, Bürgermeisterkandidat und bislang Vorsitzender der nun nicht mehr existierenden FDP-Fraktion, macht die Entscheidung zum Einzelratsmitglied wider Willen.