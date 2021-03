Fraktionen im Moerser Stadtrat : „Die Grafschafter haben noch viele Ideen“

Fraktionschef Claus Peter Küster, Ratsfrau Astrid Schulze und Kultur-Experte Ingo Plückhahn über das enttäuschende Ergebnis bei der Kommunalwahl, die Gründung der Wählergemeinschaft und Zukunftsziele.

Claus Peter Küster Das Wahlergebnis war aus unserer Sicht in der Tat desaströs: 50 Prozent verloren, von vier auf zwei Ratsmandate geschrumpft. Das ist sehr enttäuschend, da wir uns 16 Jahre lang vor Ort für die Bürgerinteressen eingesetzt haben. Und so mancher hat sich die Augen gerieben.

Wie viel lässt sich dort, in so einem großen Zusammenschluss, als kleine Fraktion bewirken?

Küster Erste Überlegungen sich in die Moerser Lokalpolitik einzubringen, gab es bereits im Sommer 1999 während eines Grillabends. Die Idee politisch Aktiv zu werden, hat dann über mehrere Jahre Gestalt angenommen. Astrid Schulze Man traf sich, sondierte, diskutierte und kam zu dem Schluss, es zu versuchen. Ich habe mich damals unter anderem für die PCB- und Brandschutzsanierung der Geschwister-Scholl-Gesamtschule eingesetzt und so manches Gefecht mit der Stadt erlebt. Man hat sogar versucht, mir das Engagement um die Schulsanierung auszureden. Heute hingegen wird Moers um die sanierten Schulen und Kitas beneidet. Für dieses Engagement durfte ich 2002 den Preis für „Zivilcourage im Umweltschutz“ entgegen nehmen.

Ingo Plückhahn Richtig! Eine Veranstaltungshalle mit ausreichend Parkplätzen fehlte lange in Moers. Als Vertreter des Kulturbereichs war ich deshalb besonders froh, dass die ehemalige Tennishalle an der Filder Straße 2014 zur Festival- und später zur Eventhalle umgebaut wurde. Auch den Erhalt der Musikschule haben die Grafschafter befürwortet.

Küster Zuerst haben wir versucht, durch persönliches Engagement die örtliche Politik zu verbessern. Als wir dort auf Grenzen stießen, nahm die Idee, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, Gestalt an.

Schulze Wir haben uns bewusst gegen die Gründung einer Partei entschieden. Ohne übergeordnete Parteihierarchie wollten wir eine frische politische Gemeinschaft aus engagierten Bürgern gründen. Wir waren der Meinung, so der Entwicklung der Stadt und den Bürgern besser helfen zu können.

Plückhahn Nach dieser Entscheidung ging dann alles sehr schnell. Da bei vielen Moersern das Interesse groß war, und wir auch das Glück hatten, Menschen zu finden, die sich in den verschiedenen politischen Bereichen wie Sport, Kultur, Schule und Jugend schon beruflich gut auskannten. 2004 war es dann so weit, am 1. April gründeten sich die Grafschafter, damals noch unter den Namen „Freie Bürger Gemeinschaft Moers“. Aus dem Stand erreichten wir drei Ratsmandate und damit Fraktionsstatus.