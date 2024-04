Foto-Punkte an drei Stellen Diese Selfi-Points soll Moers bekommen

Der perfekte Platz für ein Foto von sich selbst, idealerweise vor historischem, touristisch vermarktbarem Hintergrund: Auch Moers soll jetzt Selfi-Points bekommen – allerdings in einer Sparversion in Form von Bodenaufklebern am Schloss, am Schacht IV und am Geleucht. Das schlägt die Verwaltung dem Stadtrat und seinen Ausschüssen vor.