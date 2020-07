Museum Kunst M22 Moers : Foto-Ausstellung: Wer lächelt hinter der Maske?

Moers Schwarzweiß-Fotos von Rita Lazzaro sind im Museum Kunst 22 zu sehen. Entstanden sind die Fotos während der Corona-Pandemie.

Kunst macht glücklich und friedlich. Das zeigen auch die lächelnden Gesichter in der Ausstellung von Rita Lazzaro. Zu sehen sind die Schwarzweiß-Fotos der Künstlerin vom 24. Juli bis zum 14. August im Museum für zeitgenössische Kunst M22.

Die Italienerin hatte während der Corona-Pandemie Menschen unterschiedlichen Alters und verschiedener Herkunft vor ihrer Kamera – ohne Maske. „Unbekannte zu fotografieren war nicht einfach, viele Leute waren misstrauisch“, sagt Lazzaro. Die lockere Atmosphäre am Pfingstwochenende rund um das Moers Festival, das mit musikalischen Aktionen die Moerser Innenstadt belebt hat, sei ihr als Türöffner zu den Menschen gerade recht gekommen. „Die Menschen waren so aufgeschlossen und dankbar. Da sieht man eben wieder, wie wichtig Kunst und Musik im Alltag und in der Krise sind.“