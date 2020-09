Fachmann führt durch Moers-Kapellen : Forstwirt appelliert: Stadtbäume brauchen Hilfe

Moers Norbert Bösken, Baumsachverständiger, führte auf Einladung der Grünen durch Kapellen und zeigte, wie Bäume unter Trockenheit und Klimawandel leiden.

Der Kapellener Freizeitpark bot genügend Anschauungsmaterial, dass es mit der lokalen grünen Lungen nicht zum Besten bestellt ist. Früher Laubabwurf, Totholz, massive Schäden an Buchen und Eichen waren nur einige Beispiele für den fortschreitenden Klimawandel. Stürme, Trockenheit und Hitze machen sich im Stadtklima und beim Baumbestand bemerkbar. Auch wenn es über Stunden und Tage stark regnet, fließt das Wasser ab, ohne in den Boden zu dringen. Um den Zustand der trockenen Böden zu demonstrieren, schwang Norbert Bösken einen Hammer, mit dem er den Bodenbohrstock metertief in den Boden trieb. Das Ergebnis war ernüchternd. Die Spitze der Bodenprobe war staubtrocken, feinstes Erdmehl rieselte.

Der Weg führte auch zur Nahstraße mit ihren „autogerechten“ versiegelten Flächen. In typischer Bauweise der 1950 bis 60er Jahre bietet sie wenig Schatten durch Bäume an und speichert zugleich Hitze. Bösken forderte ein Umdenken. „Wenn wir eine Klimaanpassung im öffentlichen Raum erreichen wollen, müssen eindringliche Appelle in Richtung Politik und Verwaltung gehen, städtebauliche Förderprogramme in Anspruch zu nehmen. Moers braucht Unterstützung.“ Er sprach das Konzept der so genannten Schwammstadt an, das mit Regenwassermanagement anfallenden Niederschlag wie einen Schwamm aufnimmt, verzögert wieder abgibt. Das verbessere das Stadtklima und fördere die Gesundheit der Stadtbäume.