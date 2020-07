Neugründung : Förderverein will den Streichelzoo erhalten und ausbauen

Förderverein will den Streichelzoo erhalten und ausbauen

Moers Mitglieder der Freien Bürgerliste und der Grünen, sowie Bürgermeisterkanidatin Diana Finkele setzen sich weiter für das „Kleinod“ im Freizeitpark ein.

Der Moerser „Streichelzoo“ im Freizeitpark bleibt ein Wahlkampfthema. Jetzt haben Freunde des Zoos einen Förderverein gegründet. „Der Streichelzoo ist Anziehungspunkt für Jung und Alt. Wir wollen dazu beitragen, dass er erhalten bleibt und auch junge Tiere mit aufnimmt“, sagte Sandra Punge, die Vorsitzende des neu gegründeten Vereins. 16 Gründungsmitglieder haben den Verein am See im Moerser Freizeitpark aus der Taufe gehoben. Sie kamen auf Einladung von Diana Finkele zusammen, unabhängige Bürgermeisterkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen. Sie hatte sich zusammen mit Mitgliedern der Grünen in den vergangenen Wochen für den Zoo starkgemacht. Auch Mitglieder der Freien Bürgerliste hatten das Thema aufgegriffen.