Nach Ratsentscheid in Moers CDU sucht das Gespräch mit Anwohnern über geplante Flüchtlingsunterkunft

Der Unmut der Bürger in Moers-Schwafheim, ausgelöst durch eine geplante Flüchtlingsunterkunft, hat die CDU Moers auf den Plan gerufen. „Wir nehmen den Unmut sehr ernst und sind mit den Anwohnern in einen Dialog getreten“, erklärt Ratsmitglied Melanie Gaidt in einer Pressemitteilung. Nach der ersten Entscheidung waren durch die Einwohnerschaft zahlreiche Bedenken vorgetragen worden (RP berichtete). „Diese müssen jetzt intensiv überprüft werden, zumal es in diesem Fall keine Beratung in den Fachausschüssen gab“, heißt es weiter. Die Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft in Schwafheim sei in der Ratssitzung nach Ausführung der Verwaltung beschlossen worden, auch von der CDU. Es handele sich für die Fraktion um eine „durchaus nachvollziehbare Entscheidung“, weil Handlungsbedarf herrsche, um den Kriegsgeflüchteten schnell zu helfen. Die Kritik der Anwohnerschaft, dass in dem Zusammenhang im Vorfeld zu wenig informiert worden sei, könne die CDU-Fraktion nachvollziehen. Man sehe akuten Nachholbedarf. „Nach den zahlreichen besorgten Rückmeldungen aus der Bevölkerung haben wir sofort einen Termin mit den Anwohnern vereinbart, um uns auszutauschen. Es folgte ein konstruktives Gespräch auf Augenhöhe, und uns ist verdeutlicht worden, welche Probleme hier vor Ort durch den aktuellen Ratsbeschluss entstehen. Deswegen haben wir als CDU-Fraktion für uns erkannt, dass wir hier eine optimale Lösung finden müssen, die beiden Seiten hilft“, erläutert Ratsmitglied Jan Fallack. Die Moerser CDU-Fraktionsvorsitzende Petra Kiehn erklärt in der Pressemitteilung: „Alle Kommunen müssen bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise mit anpacken. Das geht aber nicht ohne den Rückhalt in der Bevölkerung für die Unterbringungsmaßnahmen. Daher werden wir allen Einwendungen nachgehen und nach Abwägung der Informationen seitens der Verwaltung entscheiden, ob es die Notwendigkeit der Nachbesserung gibt.“