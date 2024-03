Pläne für Flüchtlingsunterkunft in Moers-Schwafheim Anwohner legen Beschwerde beim Land ein

Trotz – oder gerade wegen – einer Niederlage im verwaltungsgerichtlichen Eilverfahren kämpft die Interessengemeinschaft (IG) Schwafheim juristisch weiter – gegen die Stadt Moers, den Kreis Wesel und den geplanten Bau einer Flüchtlingsunterkunft am Länglingsweg. Auf eine beim Kreis eingereichte Fachaufsichtsbeschwerde zum Verwaltungshandeln der Stadt Moers folgt jetzt eine entsprechende Bitte an die Bezirksregierung, ihrerseits die behördlichen Entscheidungen des Kreises Wesel zu überprüfen. In ihrem schriftlichen Antrag, der der Redaktion vorliegt, spricht die IG von „ineinandergreifenden Fehlentscheidungen im Verwaltungshandeln“ auf beiden kommunalen Ebenen.