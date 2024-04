26 Millionen für zwei Flüchtlingsunterkünfte Darum sind die Neubauten in Moers so teuer

Moers · In Kamp-Lintfort werden für neue Unterkünfte für 150 bis 200 Geflüchtete Baukosten in Höhe von 1,6 Millionen Euro veranschlagt. In der Grafenstadt kostet der Bau ein Vielfaches. So erklärt die Stadt den Unterschied.

09.04.2024 , 17:30 Uhr

Am Länglingswegin Schwafheim soll eine von zwei neuen Unterkünften für Geflüchtete entstehen. De Bauarbeiten haben noch nicht begonnen. Foto: Norbert Prümen

Von Julia Hagenacker Verantwortliche Redakteurin Redaktion Moers