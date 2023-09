Nur noch wenige Plätze in Moers Flüchtlingsunterkünfte am Limit

Moers · Setzt sich die Zuweisungen in den nächsten Monaten so fort wie in den vergangenen Wochen, reichen die vorhandenen Unterkünfte laut Stadt nur noch bis zu einem bestimmten Zeitpunkt.

13.09.2023, 12:56 Uhr

Am Länglingsweg soll eine Asylunterkunft entstehen. Ein weiterer geplanter Standort ist die Otto-Lilienthal-Straße in Moers-Genend. Foto: Norbert Prümen

Von Julia Hagenacker Verantwortliche Redakteurin Redaktion Moers