Kapazitätsgrenze bei Flüchtlingsunterbringung Nur noch 200 freie Plätze in Moerser Unterkünften

Die Zahl der in Moers aufgenommenen Flüchtlinge ist erneut stark gestiegen. Das geht aus einem Bericht der Verwaltung an den Sozialausschuss hervor. Diesem zufolge sind aktuell 1278 Personen untergebracht, 129 mehr als im September. Insgesamt, heißt es, steige die Zahl der in Deutschland asylsuchenden Menschen weiter an. Das Bundesinnenministerium gehe davon aus, dass das Zugangsgeschehen auch in den nächsten Monaten nicht nachlässt.