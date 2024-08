Filder Straße in Moers Grundwasser legt Großbaustelle lahm – so geht es weiter

Es ist ein Eingriff in eine der Hauptverkehrsadern der Moerser Innenstadt: In zehn Etappen saniert die Enni Stadt & Service Niederrhein seit Anfang April die Filder Straße sowie mehrere angrenzende Nebenstraßen. Innerhalb von zwei Jahren sollen insgesamt rund 1,4 Kilometer der alten Kanäle ausgetauscht, im Auftrag der Stadt Moers die Fahrbahnen erneuert und die Straßen teilweise neu ausgebaut werden. Doch bereits Ende April – kurz nach Beginn der Arbeiten an der Kreuzung der Filderstraße/Wörthstraße also – standen die Arbeiten schon wieder still. Das Problem: Grundwasser in nur sechs Metern Tiefe, direkt im ersten Schacht.