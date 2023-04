„Faust“ in Moerser Gymnasium Schülerseelen für den Teufel

Zur Premiere mit Zweitvorstellung von „Faust – Alles oder nichts“ hat der Literaturkurs der Q1 des Gymnasiums in den Filder Benden am Donnerstag und Freitag in die dortige Aula eingeladen. Eigentlich heißt das 2016 geschriebene Theaterstück „Faust – Doppelt oder nichts“ und stammt vom 13-köpfigen Autorenkollektiv „Mephis Crew“. Es wurde bereits von vielen Schultheatern und Jugendclubgruppen bundesweit aufgeführt und sogar darüber hinaus. Nun kam es in neuer Bearbeitung in Moers auf die Bühne.