Feuerwehr in Moers So oft ist der Löschzug Hülsdonk 2023 ausgerückt

Thomas Hasenrahm, stellvertretender Löschzugführer, stellte den Jahresbericht vor: Die Mitglieder mussten 2023 insgesamt 61 Mal ausrücken. Zu den größeren Einsätzen zählten beispielsweise direkt zu Beginn des Jahres ein Kellerbrand in Hülsdonk, ein schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn A 57 mit eingeklemmten Personen, ein Dachstuhlbrand in Utfort, diverse Unwettereinsätze sowie die überörtliche Hilfe beim Hochwasser an der Ruhr in Oberhausen.