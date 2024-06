Scheidender Leiter der Wehr in Moers „Feuerwehr, das ist etwas ganz Spezielles“

Mit der Entwicklung der Moerser Feuerwehr ist Rudolph zufrieden. Fahrzeuge und Gerätehäuser seien damals, als er anfing, in schlechtem Zustand gewesen. Von 90 Planstellen der Berufsfeuerwehr seien viele nicht besetzt gewesen. „Es war klar: Hier muss richtig was getan werden.“ Was ihn auch freut: In all den Jahren sei die Zahl der ehrenamtlichen Feuerwehrleute nicht gesunken, sondern im Gegenteil leicht gestiegen. Die Bedeutung der Freiwilligen Feuerwehr sei groß. „Das sind alles unbezahlte Überzeugungstäter“, so Rudolph. Ob hauptamtlich oder ehrenamtlich: „Es ist eine Truppe, alle stehen auf einer Augenhöhe.“ Denn alle müssen im Einsatzfall Hand in Hand ran.