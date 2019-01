Die Gewalt gegenüber Einsatzkräften nimmt zu: Feuerwehr Moers rückte 2018 zu 1313 Einsätzen aus

Moers Die Silvesternacht verlief für die Feuerwehr Moers verhältnismäßig ruhig. Die Einsatzkräfte rückten zu einem vermeintlichen PKW-Brand auf der Autobahn A57 aus. Dieser konnte jedoch nicht bestätigt werden.

Zudem sind die Wehrleute zu 352 Bränden ausgerückt. Zu einem eher selteneren Fall kam es am 29. März in der Fontanestraße in Eick-Ost bei einer Explosion durch einen Blitzeinschlag im Freien, die erhebliche Sachschäden hervorgerufen hat. Insgesamt 13 mal wurden die Moerser Feuerwehrleute zu Hilfeleistungen in benachbarte Kommunen gerufen. So galt es, in Kamp-Lintfort einen Dachstuhlbrand in der Kattenstraße mit parallelem Zimmerbrand in der Mittelstraße zu bekämpfen. Auch der benachbarte Kreis Borken forderte die Moerser Feuerwehr am 16. April an und bat um Unterstützung bei einem Großbrand.