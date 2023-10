Feuerwehr-Einsätze in Moers Unbekannte setzen Müllcontainer an Schulen in Brand

(RP) In der Nacht zu Sonntag haben an Moerser Schulen gleich mehrere Müllcontainer gebrannt. Zuerst wurden die Einsatzkräfte zum Hermann-Gmeiner-Berufskolleg an der Landwehrstraße alarmiert. Dort standen zwei Müllcontainer sowie angrenzende Bäume in Flammen, das Feuer wurde gelöscht und angrenzende Bereiche mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Kurz danach meldeten Passanten einen Brand auf dem Gelände der Heinrich-Pattberg-Realschule, Uerdinger Straße. Zwei brennende Müllcontainer auf dem Schulhof wurden ebenfalls abgelöscht. Fast zeitgleich brannten mehrere Müllcontainer auf dem Gelände der Justus-von-Liebig-Schule an der Römerstraße. Das Übergreifen der Flammen auf weitere Behälter sowie angrenzendes Buschwerk konnte rechtzeitig verhindert werden. Zur selben Zeit musste zudem eine Person aus einem defekten Aufzug an der Homberger Straße gerettet werden. Zur Abarbeitung aller Einsatzstellen waren zwei Löschfahrzeuge der Hauptwache und die Einheit Scherpenberg der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz.