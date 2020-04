126 Menschen evakuiert : Feuer in achtstöckigem Hochhaus in Moers

Moers Am Dienstagmittag geriet das Dach eines achtstöckigen Mehrfamilienhauses in Moers in Brand. Die Feuerwehr musste auf der Römerstraße in großem Stil löschen. 126 Menschen wurden evakuiert.

Von Anja König

Der Brand innerhalb der Isolierung des Hochhauses an der Römerstraße sorgte für starke Rauchentwicklung. Über die Warnapp Nina wurde gewarnt, dass es im Ortsteil Scherpenberg im Bereich zu Geruchsbelästigung und Rauchniederschlag komme und gesundheitliche Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen werden können. Die Bewohner wurden gebeten vorsorglich Fenster und Türen zu schließen.

Für die lange andauernden Löscharbeiten sperrte die Polizei die Kreuzung Essenberger Straße/Römerstraße ab. 126 Personen wurden evakuiert. Vier Personen wurden leicht verletzt, darunter ein Polizist, sie erlitten leichte Rauchgasvergiftungen. Ursache für den Brand könnten Arbeiten auf dem Dach des Hauses gewesen sein. Die Dachdecker, die den Geruch bemerkten, warnten die Bewohner und alarmierten Feuerwehr und Polizei.

„Um an den Brandherd zu gelangen, muss die Feuerwehr die Dachhaut des Gebäudes komplett öffnen“, so Thorsten Schröder von der Stadt Moers. Insgesamt waren drei Drehleitern im Einsatz, eine aus Duisburg. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.