Feuerwehreinsatz in Moers Dach einer ehemaligen Lagerhalle gerät in Brand

Am Sonntag, 10. März, ist es gegen 22 Uhr zu einem Brand an der Chemnitzer Straße gekommen. Aus bisher ungeklärter Ursache gerieten große Teile des Daches der ehemaligen Lagerhalle in Brand. Die Löscharbeiten dauerten bis 0.10 Uhr an. Da eine Fremdeinwirkung bei der Brandentstehung nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zur Brandentstehung machen können, sich mit der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 1710 in Verbindung zu setzen.