Polizei in Moers sucht Zeugen Feuer in Dachdeckerschule

Feuer an der Römerstraße in Moers: Auf dem Gelände eines Schulungszentrums der Handwerkskammer Düsseldorf ist es am Donnerstagabend zu einem Brand gekommen. Gegen 6.15 Uhr wurden Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr alarmiert, nachdem eine Joggerin das Feuer auf dem Gelände der Dachdeckerschule bemerkt hatte. Die Feuerwehr Moers löschte den Brand in einem Holzunterstand. Durch das Feuer wurde auch ein angrenzender Metallschuppen beschädigt. Der Schaden liegt nach ersten Erkenntnissen im unteren fünfstelligen Bereich, teilte die Polizei mit. Brandermittler haben die Ermittlungen vor Ort übernommen. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die Angaben zur Brandentstehung und den Tätern machen können. Hinweise bitte an die Polizeiwache Süd unter der Telefonnummer 02841 171-0.