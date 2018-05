Rheurdt: Festkette für einen Schwimmbadretter

Rheurdt Sowohl Andreas Mölders, als auch seine Adjutanten sind in der DLRG-Ortsgruppe aktiv, die zusammen mit den Schwimmfreunden Rheurdt den Betrieb des Hallenbades sichert.

Klaus Kleinenkuhnen arbeitete in seiner Festrede heraus, wie eng die Geschichte des Rheurdter Hallenbads und die der DLRG-Ortgruppe zusammenhängen. "1974 wurde die Ortsgruppe gegründet und besteht damit im 45. Jahr", sagte er im Burgerpark an der Nikolauskirche. "Das Hallenbad eröffnete auch 1974. So rückte die Ortsgruppe mit den Schwimmfreunden besonders in den Fokus der Öffentlichkeit, als im Jahr 2011 die Schließung des Hallenbads drohte. Beide Vereine haben dazu beigetragen, dass der Badebetrieb, jetzt auf Vereinsbasis, im selben Gebäude weitergeführt werden kann."