Neues Festival im Bollwerk in Moers Stoner und Desert-Rock bei neuem Festival atMOERSphere

Stoner und Desert-Rock sei in Metropolen wie Münster, Köln oder Berlin zu Hause. „Am Niederrhein findet nichts statt, sondern Anfahrten von 80 Kilometern zum Konzert sind nötig“, so Bremshey. Auftreten werden im Bollwerk fünf Bands, die mit hypnotischen Riffs und dicken Bässen die Erde beben lassen wollen. „Vor allem ein Genre, das gerade aufploppt und immer größer wird“, so Andreas Leger.