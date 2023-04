“Rock it!“-Festival in Moers Große Bühne für Musik aus der Region

Zwei Bühnen, 19 Bands, Sänger und Songschreiber aus der Region: Zum 15. Mal fand am Freitag und Samstag das „Rock-it!“-Festival im Bollwerk 107 statt. Sowohl in der Halle, als auch in der Kneipe konnten Besucher die Musiker erleben. Dabei wurden die Acts zeitlich so gelegt, dass sie während des Umbaus und Soundchecks in der einen Spielstätte, in der anderen Location weiterhin Musik zu hören bekamen.